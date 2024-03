Bad Salzungen. Ein Notruf ging in der Nacht zu Montag bei der Polizei im Wartburgkreis ein. Es hatte einen Knall in einem Wohnhaus gegeben, auf den Qualm folgte. Vor Ort zeichnete sich jedoch ein ganz anderes Bild.

In einer Wohnung in Bad Salzungen im Wartburgkreis kam es in der Nacht zu Montag zu einem lauten Knall. Daraufhin ging ein Notruf bei der Polizei ein, denn Qualm stieg aus der Wohnung auf. Die Feuerwehr machte sich umgehend auf den Weg in die „Untere Beete“ Straße. Doch dort erwartete die Einsatzkräfte eine völlig andere Situation.

Durch die Rauchentwicklung gingen die Einsatzkräfte zunächst von einem Wohnungsbrand aus. Als diese vor Ort eintrafen, fielen zwei Schüsse, woraufhin sich die Feuerwehr zurückzog. Der Wohnungsinhaber verschanzte sich, konnte allerdings von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes überwältigt und festgenommen werden.

Die Beamten stellten eine Gasdruckwaffe sicher. Aufgrund selbst zugefügter Verletzungen kam der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Tatmotivation werden derzeit von der Kriminalpolizeiinspektion durchgeführt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.