Eisenach. In einem Bus werden am Montag in Eisenach sieben Menschen verletzt. Der Fahrer musste stark bremsen – offenbar, um Schlimmeres zu verhindern.

Sieben Menschen sind bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Eisenach (Wartburgkreis) leicht verletzt worden. Der Busfahrer musste am Montagnachmittag in der Straße „An der Tongrube“ stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem offenbar plötzlich herannahenden Auto zu vermeiden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatte das Auto, das aus der Straße „Am Gebräun“ kam, Vorfahrt.

Der Zusammenstoß konnte verhindert werden. Allerdings fielen einige Fahrgäste gegen eine Scheibe, die zu Bruch ging. Sechs Fahrgäste im Alter von sechs bis 50 Jahren sowie der 36 Jahre alte Busfahrer wurden verletzt. Der Busfahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

red/dpa