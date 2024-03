Eisenach. Familientag lockt Massen zum Rummel auf den Festplatz Spicke.

Manfred Schröer aus Eisenach nutzte den Familientag am Mittwoch, um mit seinem Urenkel Kevin (8) gemeinsam Zeit auf dem Rummel zum Eisenacher Sommergewinn zu verbringen. Die beiden drehten dabei auch einige Runden mit dem Riesenrad. Kevin war begeistert, dass er auch sein Zuhause aus der Luft erspähen konnte. Er staunte auch über die vielen Autos in der Adam-Opel-Straße und die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz an der Hörsel. Das Volksfest erfreute sich am Mittwoch eines enormen Besucheransturms. Am frühen Abend schoben sich die Massen förmlich von einem Fahrgeschäft zum anderen. Die Schausteller laden für Samstag zum Höhenfeuerwerk, das zwischen 20.30 und 21 Uhr in die Luft steigt. Der Rummel ist bis Sonntag offen.