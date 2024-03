Lengröden. Die Polizei hat im Wartburgkreis Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In einem Ort war ein Autofahrer mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B7 in Lengröden im Wartburgkreis hat die Polizei am Freitag einen Raser erwischt. Wie die Polizei informierte, sei der Autofahrer in der Ortschaft mit 105 km/h gemessen worden. Erlaubt seien jedoch lediglich 50 km/h gewesen. Dem Fahrer erwarte jetzt eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige.

