Bad Salzungen. In einer Bar in Bad Salzungen ist ein Mann nach einem Streit mit einer Pistole bedroht worden. Der Täter floh, hatte die Rechnung aber ohne drei Frauen gemacht, die ihn verfolgten und festhalten konnten.

In einer Shishabar in Bad Langensalza ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ein 32 Jahre alter Mann von einem anderen mit einer Softairpistole und einem Teleskopschlagstock bedroht worden. Laut Angaben der Polizei war der Bedrohung ein Streit vorausgegangen. Der Täter soll dabei sein Oberteil ausgezogen haben und versuchte anschließend vor dem Eintreffen der Polizei zu fliehen.

Drei weibliche Zeugen hätten den Mann verfolgt und gestellt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red