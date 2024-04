Vermieterin Manuela Schulze (Cosmo GmbH/in rot) übergibt den Schlüsselbaum für die neue Tagespflege an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eisenach an Vertreter der Diako Erbstromtal. Von links: Pflegedienstleiterin Melanie Hendrich, Pflegemanagerin Irina Kost und Christoph Kubald, Vorstand des Diakonievereins im Erbstromtal. © Jensen Zlotowicz