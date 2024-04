38 Praxispartner präsentierten sich beim Informationstag der Dualen Hochschule Gera-Eisenach am Campus am Wartenberg. Aron Kausch schloss das Bachelor-Studium in Eisenach gerade ab und war nun Gesandter der Maschinenbaufirma MKF aus Lederhose. © Jensen Zlotowicz | Jensen Zlotowicz