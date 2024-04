Leif-Hendrik Boldt ist Professor an einem Herzzentrum der Charité in Berlin. An vier Tagen in der Woche geht er dort seiner Profession in der interventionellen Elektrophysiologie nach. Am fünften Tag der Woche gehört er aber nun den Patienten in Eisenach. Hier ist er an einem der vielen Bildschirme, die ihm vor und während der OP Informationen liefern. © Peter Rossbach