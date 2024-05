Eisenach. In Eisenach ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer der beiden zog ein Messer und stach zu.

In Eisenach sind am Mittwochabend zwei Männer auf dem Karlsplatz in Streit geraten. Wie MDR Thüringen berichtet, zog einer der beiden ein Messer und stach zu.

Durch die Messerstiche ist ein 33-Jähriger verletzt worden. Den Täter, einen 37-jährigen Mann, habe man später festnehmen können. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

