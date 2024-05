Hünfeld. Bei einem Unfall in Hessen ist ein 39-jähriger Thüringer schwer verletzt worden. Mit seinem Auto war er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Er sei am späten Dienstagnachmittag zwischen den Abfahrten nach Haselstein beziehungsweise Großentaft nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Abend mit. Der Wagen fuhr einen Graben hinunter und prallte mit der rechten Fahrzeugseite und dann mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Der Mann aus dem Wartburgkreis wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

dpa