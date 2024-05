Stadtlengsfeld. Ungebremst ist ein Fahrer mit seiner Simson auf ein wartendes Auto aufgefahren. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall im Wartburgkreis schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag hat sich in Stadtlengsfeld im Wartburgkreis ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-jährige Fahrer eines Renault auf der Dermbacher Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Gehaus abbiegen. Unmittelbar dahinter fuhren zwei Simson-Fahrer. Einer der beiden habe die Situation zu spät erkannt und fuhr ungebremst auf den wartenden Pkw auf. Er krachte mit voller Wucht in die Heckscheibe des Renault und verlor dabei sogar seinen getragenen Helm.

Der 15-jährige Mopedfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und umgehend ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

