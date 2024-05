Eisenach. Bei einer Ausfahrt mit einer Motorradkolonne ist eine Frau mit einem Radfahrer kollidiert. Der Mann musste schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall ist am Pfingstmontag im Eisenacher Ortsteil Hörschel ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine in einer Motorradkolonne fahrende Frau den am Straßenrand fahrenden Mann auf der Landstraße zwischen Eisenach und Herleshausen übersehen und war mit ihrer Harley-Davidson gegen 10 Uhr mit ihm kollidiert.

Der ältere Herr wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste für weitere medizinische Behandlungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red