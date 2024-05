Briefwahl ist enorm gefragt: In Eisenach haben schon fast 20 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. Im Bild: Julien Lehmann von der Stadtverwaltung informiert im Wahlbüro am Markt Bettina Bergmann und Wolfgang Feetsch über die einzelnen Stimmzettel und wie sie in die Umschläge gehören. © Norman Meißner | Norman Meißner