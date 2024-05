Das 14. Fest der Rennsteig-Landkreise und der "Tag der Wartburgregion" wurden im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach gefeiert. Viele hundert Gäste kamen, um das Programm mit über 150 Mitwirkenden und mehr als 90 Ständen im Ort zu erleben. Um Recycling und Ökologie drehte sich alles am Stand der "Save Nature Group" mit Benjamin Palmowski. Der Verein bietet Umweltbildung auch an Schulen an und demonstrierte, wie Plastik wiederverwertet werden kann. © Funke Medien Thüringen | Klaus Wuggazer