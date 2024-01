Weimar. Reaktionen auf Online-Portalen durchweg positiv und mit vielen Erinnerungen verbunden

Der Kauf des Volkshauses durch die Stadt trifft bei der Weimarer Bevölkerung durchweg auf große Zustimmung. Wohl noch nie in der jüngeren Vergangenheit hat es etwa auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung so viele Likes und positive Kommentare gegeben. Die Stadt hatte am Dienstag darüber informiert, dass sie die denkmalgeschützte Immobilie zum 1. Januar 2024 für rund 600.000 Euro erworben hatte (wir berichteten).