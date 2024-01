Sohnstedt. Die erste Festsitzung des neuen Jahres steigt am Samstagabend im Gutendorfer Kulturhaus – diesmal hat der SKV auch wieder ein Prinzenpaar.

Jetzt wird es ernst – oder vielmehr lustig: Am Samstag, 13. Januar, beginnt tatsächlich schon die Reihe der diesjährigen Faschings-Veranstaltungen im Weimarer Land. Und das gleich mit einem Jubiläum: Der 1984 gegründete Sohnstedter Karnevalsverein feiert sein 40-jähriges Bestehen. Die erste der drei Festsitzungen beginnt 19.11 Uhr, Schauplatz ist wie seit Jahren gewohnt das Kulturhaus im Bad Berkaer Ortsteil Gutendorf. Die beiden weiteren Veranstaltungen folgen im Zwei-Wochen-Abstand am 27. Januar und 10. Februar, Startzeit bleibt auch da 19.11 Uhr. Erster und dritter Abend sind bereits ausverkauft, nur für den zweiten gibt es noch Restkarten. Am kommenden Wochenende (20. Januar) bittet Rittersdorf zu seinem Auftakt.