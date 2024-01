Weimar. Krispin Wich interpretiert im Galli Theater den Froschkönig neu

Zum Beziehungsmärchen umgedeutet wird im Galli Theater der „Froschkönig für Erwachsene“. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Januar, schaut Theater-Chef Krispin Wich jeweils um 20 Uhr auf die Mann-Frau-Thematik in dem Märchen. Demnach sind Männer Frösche und warten auf die Frau, die sie zum richtigen Zeitpunkt küsst und an die Wand klatscht. Erst dann wird sich zeigen, ob sie die Chance nutzen, Prinzen zu werden, oder lieber Frösche bleiben wollen.

red