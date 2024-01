Weimar. Ulrike Kuch ist Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation an der Bauhaus-Universität Weimar. Im Interview spricht sie über zunehmenden Antisemitismus und Rassismus an Universitäten und wie das Bauhaus damit umgeht.

Antisemitismus und Rassismus nehmen an Hochschulen und Universitäten in Deutschland drastisch zu. Unlängst wurde auch nahe der Mensa am Park ein Schriftzug in arabischer Sprache entfernt, der übersetzt die Parole „From the River to the Sea“ bedeutet hat. Wie steht es also um Antisemitismus am Bauhaus, und welche Möglichkeiten zur Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus hat eine Universität?