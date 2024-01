Kapellendorf. Ein kabarettistisches Verwöhnprogramm kündigt die Kurz & Kleinkunstbühne zum Frauentag im Weimarer Land an

Die Kurz & Kleinkunstbühne Kapellendorf präsentiert ein Frauentagsprogramm. Dazu heißt es: Arnd Vogel, Boris Raderschatt, Stefan Paetzold und Stefan Töpelmann verwöhnen die Mädels zu diesen Terminen: 29. Februar, 1. und 2. März sowie am 6., 7., 8. und 9. März. Damen, die sich also ein paar niveauvolle Stunden gönnen wollten, seien gerngesehen. Auch Ehemänner und Freunde könnten mitgebracht werden. Schließlich: Keine Frau sollte am Ehrentag ihren Wein selbst bezahlen müssen.