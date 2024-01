Weimar. Auszeichnung geht an Christian Bormann aus Tröbsdorf und den Zirkusdirektor Dirk Wendelmuth

Christian Bormann aus Tröbsdorf und Dirk Wendelmuth erhalten am kommenden Dienstag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, kurz Bundesverdienstorden genannt. Im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Ehrung im Kaisersaal in Erfurt vornehmen, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit.

Christian Bormann war zeit seines Lebens politisch sowie gesellschaftlich engagiert. In der Wendezeit gehörte er zu den Mitbegründern der SPD in Weimar und übernahm dort eine führende Position im Arbeitskreis „Christinnen und Christen in der SPD“. Auch in der Kommunalpolitik war er mehrere Jahre im Tröbsdorfer Ortschaftsrat aktiv.

Das Hauptaugenmerk seines gesellschaftlichen Engagements lag auf dem Eintreten für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ob in der Gewerkschaft, als Betriebsratsvorsitzender oder als Aufsichtsratsmitglied bei der Deutsche Bahn AG sowie der DB Netz AG.

Dirk Wendelmuth erhält den Orden für seine jahrzehntelangen Verdienste im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit – insbesondere als Chef des Kinder- und Jugendzirkus Tasifan. 1992 war er Mitbegründer der Kindervereinigung Weimar, der er bis 1998 vorstand. Ab 1997 widmete sich der Sozialpädagoge konkret dem Aufbau von Tasifan. Unter dem Dach der Kindervereinigung schuf er mit dem Kinder- und Jugendzirkus eine weit über die Grenzen Thüringens hinaus bekannte und bis heute bestehende Institution. Neben seiner Arbeit für Tasifan engagiert sich Dirk Wendelmuth im Verband „Zirkus macht stark/Zirkus für alle“, dessen Gründungsmitglied er ist.

