Bad Sulza. Die Bühne ruft: Das Hofballett des Weimarer Handwerker-Carnevals trainiert im Conference Center an der Toskana-Therme.

Was der Fußball-Nationalmannschaft, als sie noch erfolgreich spielte, vor großen Turnieren ihr Trainingslager in Malente war, ist dem Hofballett des Weimarer Handwerker-Carnevals (HWC) das Conference Center an der Toskana-Therme in Bad Sulza. Zum 13. Mal schlug das Ensemble um seine Trainerin Diana Seidenschnur am vergangenen Wochenende hier auf, um sich für die närrische Hochsaison den letzten Schliff zu holen.