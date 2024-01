Heichelheim. Die Ablig Feinfrost ist in diesem Jahr das einzige Unternehmen aus dem Weimarer Land am Thüringen-Stand auf der Grünen Woche.

Die Zeiten, in denen Fußballfans im Jenaer Paradies oder am Erfurter Steigerwald bei erfolgreichen Pokalauftritten skandierten „Wir fahren nach Berlin“, sind lange vorüber. Das Final-Ziel lockt wie eh und je, aber es mangelt an erfolgreichen Pokalauftritten. Die regionale Wirtschaft hält es in diesem Jahr ähnlich. Zur 88. Internationalen Grünen Woche, die an diesem Freitag in Berlin eröffnet wird, präsentieren sich zwar 51 Aussteller am damit ausgebuchten Thüringen-Stand in Halle 20. Neben den Touristikern des Weimarer Landes ist in dieser Runde allerdings nur ein einziges Unternehmen aus dem Landkreis vertreten.