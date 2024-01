Ettersburg. Konstantin Kimmel und Daniel Heide gestalten einen Liederabend im Gewehrsaal.

Die Veranstaltungsreihe „Der lyrische Salon“ wird am Sonntagvormittag, 21. Januar, im Gewehrsaal auf Schloss Ettersburg fortgesetzt. Diesmal wird es romantisch: Bariton Konstantin Kimmel singt am Klavier begleitet von Daniel Heide Balladen von Carl Loewe und Franz Schubert.

Konstantin Krimmel brillierte bereits in der Bayrischen Staatsoper und debütiert im Sommer bei den Salzburger Festspielen. Und doch bleibt seine große Liebe die Liedbühne. Mittelpunkt des Programms ist Schillers „Der Taucher“ in der Vertonung von Franz Schubert. Konstantin Kimmel verstehe sich darin, als expressiver Darsteller einen dramaturgischen Bogen in dieser langen Ballade zu spannen, so die Veranstalter.

Zu hören sein werden außerdem Carl Loewes „Tom der Reimer op.135“ und „Archibald Douglas“ (beide von Fontane), „Herr Oluf op.2/2“ (Herder), „Der du von dem Himmel bist op.9/1“ und „Der Totentanz op.44/3 (Goethe) sowie „Die Überfahrt op.94/1“ und „Geisterleben op.9/4“ (Uhland). Von Franz Schubert erklingt zudem „Gruppe aus dem Tartarus D.583“ (Schiller), „Nachtstück D.672“ (Mayrhofer) sowie „Willkommen und Abschied“ (Goethe).

Karten für 36 Euro können reserviert werden unter schlossettersburg.de

red