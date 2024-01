Berlin. Von den Entscheidungen der Politik in Berlin ist abhängig, wie die Landwirte aus dem Altkreis Apolda und der Region reagieren.

Fahren die Bauern aus der Region erneut zum Protest nach Berlin? Das sei durchaus möglich, meint Hans-Otto Sulze, Regionalreferent beim Thüringer Bauernverband, wenn die Bundespolitik nicht Änderungspläne zum Agrardiesel und Grünen Nummernschild komplett zurücknehme. Der CDU-Kommunalpolitiker – auf dem Foto oben neben dem Niedertrebraer Landwirt Holger Klopfleisch (von links), Annett Scheide, Geschäftsführerin der Agrarproduktion Großromstedt und Lutz Streiber, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Mellingen – kündigte an, den Protest im Ernstfall dann in die Innenstädte zu tragen, etwa mit Infoständen und mit der Hilfe weiterer Verbände. Um sich nicht dem Unmut der Bürger auszusetzen, würden Straßen dann aber nicht mehr blockiert. Weitere mögliche Pläne seien in Beratung.