Kranichfeld. Der Berliner Künstler Ben Salomo, bekannt aus „Rap am Mittwoch“, gastierte am Dienstag in der Zweiburgenstadt.

Antisemitismus in der Hiphop-Musikszene und im deutschen Alltag – dieses Thema beschäftigte am Dienstag die Zehntklässler der Anna-Sophia-Regelschule in Kranichfeld. Zu Gast war Ben Salomo, ein Musiker und politischer Aktivist, der in Partnerschaft mit der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung einen großen Teil seiner Zeit der „Tour“ durch Schulklassen im gesamten Bundesgebiet widmet. „Wir kommen mit den Termin-Anfragen zurzeit kaum noch nach“, sagte der Thüringer Büroleiter der Stiftung, Christian Poloczek, der Salomo zusammen mit der Klettbacher Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt (FDP) in Kranichfeld begleitete.

mg