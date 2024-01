Großobringen. Die Großobringer Allgemeinmedizinerin Daniela Felbier arbeitet seit Dezember in ihrem Neubau, Kinderärztin Martina Becker nutzt nach ihrem Umzug aus Weimar seit dieser Woche die Räume von Felbiers Übergangs-Domizil am Anger.

Das Neustrukturierungs-Projekt der beiden großen Arztpraxen im Nordkreis-Dorf Großobringen ist seit dieser Woche abgeschlossen: Am Montag startete Kinderärztin Martina Becker den Betrieb im Gebäude am Anger direkt neben dem Kindergarten. Sie nutzte die letzte Woche des alten Jahres und die beiden ersten im neuen, um ihren Umzug aus der Weimarer Ernst-Kohl-Straße über die Bühne zu bringen. Den ersten Schritt hatte zuvor Daniela Felbier vollzogen: Die Allgemeinmedizinerin, die im Haus am Anger seit Anfang 2022 ihr Übergangs-Domizil hatte, zog Ende November dort aus und praktiziert seit Anfang Dezember in ihrem stolzen Neubau, ein paar hundert Meter nördlich unweit der Bundesstraße gelegen.