Berlstedt. TSV 1914 Berlstedt/Neumark freut sich über knapp 4000 Euro dank Vereinskarten. Sportverein ist auch im Vorjahr gewachsen

Für den TSV 1914 Berlstedt/Neumark hätte das Jahr nicht besser beginnen können. Der mittlerweile 110-jährige Sportverein hat am Samstag im Rewe-Markt von Daniela Fischer in Berlstedt einen Scheck in Höhe von exakt 3944,72 Euro erhalten. Daran den größten Anteil haben die 250 Besitzer einer Vereinskarte. Denn ein Jahr lang ging jeweils ein Prozent ihres Einkaufswertes in den Topf für die Spende, erläuterte Daniela Fischer. Und weil alle vom Ergebnis so begeistert sind, wird die Aktion, die das Handelsunternehmen seinen Kaufleuten anbietet, in diesem Jahr fortgesetzt. Auf dieselbe Weise unterstütze der Rewe-Markt von Daniel Freund in Blankenhain in diesem Jahr die Sportvereine Grün-Weiß Blankenhain, SpVgg Kranichfeld sowie über die Fördervereine die Feuerwehren Kranichfeld und Blankenhain, weiß der TSV-Vorsitzende.