Apolda. Zu einer Demo, die sich gegen rechtsextremes Gedankengut richten soll, ruft das Bürgerbündnis in Apolda auf. Termin: 26. Januar, 17 Uhr

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ soll es auch in Apolda eine Demonstration geben. Diese reiht sich nahtlos in die Kundgebungen ein, die in der vergangene Tagen bundesweit Hunderttausende auf die Straße brachten, die die Demokratie schützen wollen.