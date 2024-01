Weimar. Mensa-Faschingskomitee überreicht Freikarten für Kinderfasching an Kinderhaus-Kinder in Weimar.

Auch in diesem Jahr überreichten Uwe Sommerfeld (Mitte) und Thomas Künzer (links), beide vom Mensa-Faschingskomitee, wieder Freikarten für den Kinderfasching an die Kinder des Weimarer Kinderhauses. Am Samstagnachmittag, 27. Januar, von 14 bis 17 Uhr, können sich kleine Hexen und große Zauberer – die närrische Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem gruseligen Motto „Mensa-Nacht und das Feuer ist entfacht“ – auf ein buntes Programm aus Hüpfburg, Kinderdisco, Clowns, kostenloser Saft- und Kuchenbar, Kindertanzgruppe und mehr freuen. Insgesamt gingen 30 Karten an die Kinderhaus-Kinder. Weitere wolle das Mensa-Faschingskomitee noch an das Kinderheim Buchfart übergeben, sagt Uwe Sommerfeld. Generell gebe es für alle Interessierten noch Karten an der Abendkasse im Mon Ami, zumindest für die Veranstaltungen am Donnerstag und Freitag.