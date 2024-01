Eberstedt. Dank einer privaten Initiative findet am Wochenende in Eberstedt ein Konzert mit Collage XS statt.

Hereinspaziert zum Privatkonzert mit Collage XS heißt es an diesem Samstag bei der Familie Palm-Davids. Denn im beheizten Rübenkeller vom „Hof am Strand“ in der Dorfstraße 31 nimmt die Sängerin Dagmar Ruppe das Mikrofon in die Hand. Das Ensemble komplettiert der Keyboarder Sven Kindler. Musikalisch dürfen sich die Gäste auf stimmungsvolle Stücke aus der Welt des Jazz, Swing, Bossa Nova freuen sowie auch einige andere musikalische Überraschungen.