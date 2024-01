Weimar. 300 Demonstranten auf der Durchfahrt von Stadtroda nach Erfurt

Auf dem Weg von Stadtroda über Jena zu einer großen Demonstration in Erfurt sind am Donnerstagmorgen Traktoren, Laster sowie unter anderem Transporter von Handwerkern im Konvoi durch Weimar unterwegs gewesen. Die ersten erreichten über die B 7 gegen 8.50 Uhr den Lindenberg, die letzten passierten diesen etwa zehn Minuten später. Von dort setzte der Protest-Konvoi teilweise laut hupend seine Fahrt in Richtung Erfurt über die Ebert- und Buttelstedter Straße sowie die Umgehungsstraße fort.