Buttelstedt. Unter den Problemen beim Schüler-Transport leiden inzwischen nicht nur besorgte Eltern, sondern auch die Konzentration der Buttelstedter Regelschüler.

Die Geduld der Eltern und Schul-Verantwortlichen im nördlichen Weimarer Land geht zu Ende: Auch fünf Monate nach Beginn des Schuljahres funktioniert der Busverkehr immer noch nicht zuverlässig. Kurz nach Schuljahresbeginn hatte die mit dem Schülertransport beauftragte Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Weimarer Land nachjustieren müssen, zumindest der Verkehr für die nach Berlstedt umgezogenen Gymnasiasten funktioniert inzwischen. Bei den Heimfahrten von der Regelschule Am Lindenkreis Buttelstedt in die umliegenden Orte hingegen hakt es: „Allein vier Mal in der vorigen Woche, von Montag bis Donnerstag, hat in Berlstedt der Anschluss-Bus, der die Kinder in Richtung Ramsla mitnehmen soll, nicht gewartet“, sagt Christine Spath. Sie bildet zusammen mit Regelschul-Leiterin Martina Weyrauch sowie Susann Ziegenbein, Sandra Rühl, Katja Mund und Tobias Seidenfaden die „Arbeitsgruppe Schulwege“, die seit Oktober im Auftrag der Elternvertretung die Probleme ausräumen will.