Apolda. Mehrere Hundert Menschen demonstrierten am Freitagabend gemeinsam auf dem Marktplatz in Apolda unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

Mehrere Hundert Menschen demonstrierten am Freitagabend auf dem Markt in Apolda unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Während der Anmelder, das Bündnis „Buntes Weimarer Land“, von etwa 400 Menschen in der Spitze sprach, ging die Polizei von etwa 250 Teilnehmern aus. Letztere registrierte keine Zwischenfälle und konstatierte eine friedliche Versammlung mit Teilnehmern aus dem gesamten politischen Spektrum. Als Redner traten Holger Becker (SPD), Max Reschke (Die Grünen), Kevin Reichenbach (Die Linke), Hannes Raebel (CDU), Renate Licht (DGB) sowie Susanne Böhm (ev. Kirche) und Daniel Pomm (kath. Kirche) in Erscheinung. Auch einige Bürger ergriffen das offene Mikrofon für einen Beitrag.