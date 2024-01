Weimar. In Weimar sind am Samstagvormittag erneut etliche Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu setzen.

In Weimar hat am Samstagmittag bei strahlendem Sonnenschein eine größere Demonstration gegen Rechtsextremismus begonnen. „Der Theaterplatz ist voll“, sagte Katja Eberhardt vom AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen, der den Protest angemeldet hatte. Die Stimmung sei familiär geprägt, es seien viele Kinder anwesend. „Es ist ein bunt gemischtes Publikum.“ Nach Veranstalterangaben versammelten sich rund 2000 Menschen in Weimar. Die Polizei nannte zunächst keine Zahlen.