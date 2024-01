Weimar/Gera. Ganz so groß wie vergangenes Wochenende in Erfurt wurde es zunächst nicht. Dennoch sind mehrere Tausend Menschen in Thüringen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Gera wurden aber auch andere Themen laut.

In Thüringen sind am Wochenende erneut mehrere tausend Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Weimar zählte die Polizei am Samstag bei strahlendem Sonnenschein 1500 Menschen, die Veranstalter sprachen von 2000 Teilnehmern. Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. In Gera zählte die Polizei 600 Menschen, laut Veranstalter waren es 1000. Bereits am Freitag beteiligten sich laut Polizei über 2000 Menschen an Demonstrationen in verschiedenen Landesteilen.

dpa