Weimar. Der Arbeitskampf im öffentlichen Nahverkehr erreicht am Freitag Weimar und Weimarer Land

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen in Thüringen an diesem Freitag, 2. Februar, zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Gegenwärtig finden in allen Bundesländern Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft und den kommunalen Arbeitgeberverbänden statt. In Thüringen lief die zweite Verhandlungsrunde am 22. Januar in Erfurt – laut Gewerkschaft allerdings ohne nennenswerte Annäherung. Der von Arbeitgeberseite geforderten Entscheidung entweder für faire Entlohnung oder aber entlastende Arbeitsbedingungen wollen sich die Beschäftigten nicht beugen, so Verdi.