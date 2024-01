Berlstedt. Zwei Anlagen in Berlstedt sind am Mittwoch Thema der Sitzung in der Landgemeinde Am Ettersberg.

Der Bebauungsplan für das Wohngebiet an der Kleinobringer Straße in Großobringen, eine neue Straßenreinigungssatzung sowie der Verkauf zweier weiterer Garagenkomplexe an Nutzer-Gemeinschaften: Das sind die wichtigsten Themen, wenn sich der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg am Mittwoch, 31. Januar, ab 18 Uhr im Berlstedter Dorfgemeinschaftshaus zu seiner nächsten Sitzung trifft. Bei den Garagenkomplexen handelt es sich um die beiden Anlagen in Berlstedt, die in der Sitzung Ende November wegen fehlender Unterlagen nicht zum Verkauf kamen: unterhalb der Hottelstedter Straße sowie an der Straße des Friedens. Das Problem der zu DDR-Zeiten gebauten Garagen, deren Grundstücke nicht den Nutzern gehören, wäre damit in der Landgemeinde für fünf Standorte gelöst.

