Ettersburg. Wirtschaftsjournalist und Asien-Korrespondent Frank Sieren kommt zum Gespräch in den Weißen Saal von Schloss Ettersburg.

Die Veranstaltungsreihe Ettersburger Gespräch geht weiter. Der Wirtschaftsjournalist Frank Sieren ist am Freitag, 2. Februar, zu Gast im Weißen Saal auf Schloss Ettersburg. Autor Manfred Osten spricht mit dem China-Experten Sieren über dessen aktuelles Buch, „China to go“, in dem er Zukunftstrends veranschaulicht aus einer Gesellschaft, die zwischen autoritärem Sozialismus und technologischer Überschallmodernisierung, individueller Entfaltung und sozialer Überwachung schwankt.

Bereits die Vorgängerwerke „Zukunft? China!“ und „Shenzhen“ waren Bestseller geworden. Frank Sieren erklärt Entwicklungen in China, die für unser Leben wichtig werden könnten oder es schon längst sind. Der Eintritt kostet 12 Euro.

red