Ein seltenes Naturschauspiel bietet sich in diesen Tagen am Ostufer des Stausees Hohenfelden: Dass das Wasser im Winter zuweilen gefriert und die Eisdecke später ganz langsam wegtaut, ist durchaus gewohnt. Diesmal allerdings schob sich das Eis in Richtung Staudamm, und die rund zehn Zentimeter dicken Schollen türmten sich am Hang immer weiter auf. Viele Kinder und auch ein paar Erwachsene erkundeten dieses Eis-Panorama bereits als eine Art Abenteuerspielplatz. Es dürfte wohl etliche sonnige und milde Tage dauern, bevor alles komplett abgetaut ist.