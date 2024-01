Weimar. Große Boulderhalle soll binnen eines Jahres im Norden der Kletterhalle in Weimar entstehen.

Erstmals ist Klettern eine Disziplin bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics, die noch bis Freitag in Thüringen ausgetragen werden. Die Final-Wettbewerbe im Speed-Klettern standen am Mittwochmorgen und bei bester Stimmung in der Weimarer Kletterhalle „EnergieWände“ auf dem Programm. Insgesamt 66 Teilnehmer aus neun Bundesländern stritten an der zwölf Meter hohen Wand in verschiedenen Leistungsgruppen um die Bestzeit.