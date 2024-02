Cospeda. Die Schließzeit haben die Verantwortlichen vom Museum 1806 in Jena-Cospeda genutzt, um neue und informative Objekte in die Ausstellung aufzunehmen.

Neue Facetten der Heimatgeschichte um die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt zeigt ab sofort das Museum 1806 in Cospeda. Gezeigt wird erstmals eine Kollektion von Erinnerungs- und Ehrenzeichen deutscher Kleinstaaten für die Teilnehmer an den Napoleonische Kriegen 1806 bis 1815, außerdem auch die Kandare eines französischen Artilleriepferdes oder etwa ein Passeport (Reisepass) des Marschalls Berthier für sächsische Soldaten, die am 14. Oktober 1806 in der Schlacht bei Jena gefangen genommen wurden.