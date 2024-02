Willerstedt. Neue Führungskräfte stehen seit kurzem an der Spitze der Feuerwehr Willerstedt/Nirmsdorf.

An der Spitze der Wehr Willerstedt/Nirmsdorf gibt‘s eine Personalveränderung. So traten Wehrführer Jörg Kliffe und sein Vize Ronny Osius nicht mehr zur Wahl an. Sie hatten zehn Jahre vorn gestanden. Auf die Spitze gewählt wurde Sebastian Horst. Ihm zur Seite steht Manuela Marckardt als Vize.