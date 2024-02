Hopfgarten. Im Handumdrehen war die einzige Abendveranstaltung des Faschingsclub Hopfgarten ausverkauft. Das belohnte der Verein mit einem ausgiebigen Programm.

Mal um Mal hieß es am Samstagabend „Hopfgarten hopp hopp“ in der Gaststätte „Zur Weintraube“ – und das Publikum stimmte bereitwillig ein. Dem Ruf des Faschingsclubs Hopfgarten waren erneut so viele Gäste gefolgt, dass das Event im Handumdrehen ausverkauft war. Selbstverständlich ist das nicht. Erst 2018 hatte der Faschingsclub neu formiert.