Isseroda. Die dänische Firma Exsos als Investor und die Victor‘s-Gruppe als Betreiber ließen erstmals öffentliche Blicke ins Innere ihres Neubaus am Rande von Isseroda zu.

Erste öffentliche Einblicke in das „Landhaus Isserodaer Hof“: Das dänische Unternehmen Exsos und die zur Victor‘s-Gruppe gehörende Betreiberfirma freuten sich über das rege Interesse, auf das ihr Angebot einer „Bauhelmtour“ stieß. Birgit Baumgarten, Residenzberaterin bei Victor‘s, nahm gleich auf die erste Runde durch den Pflegeheim-Neubau am Nohraer Weg in Isseroda rund 20 Interessierte mit, aber auch später kamen Neugierige nach. Darunter war neben dem Isserodaer Ortschaftsbürgermeister Konstantin Schwark (CDU) und dessen Vorgänger Ralf Lober auch der Weimarer Allgemeinmediziner Thomas Joch, der in Isseroda eine Hausarztpraxis betreibt und seine Dienste auch den künftigen betagten Heimbewohnern anbieten will.