Apolda. Der Verein Internationale Städtepartnerschaften Apolda blickt bei seiner Jahresabschlussfeier in die Zukunft. Unterstützer sind dabei.

Der Verein Internationale Städtepartnerschaften Apolda hat Ende Januar seine Jahresabschlussfeier im Braustübel der Vereinsbrauerei abgehalten. 34 Personen nahmen laut Mitteilung daran teil. Dazu zählten hauptsächlich Mitglieder des Vereins, aber auch Unterstützer wie Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums. Diese reisen mit ihren Schülerinnen und Schülern regelmäßig in die Partnerstädte Rapid City in den USA und Seclin in Frankreich. Auch der Leiter der Musikschule Apolda war im Braustübel dabei.