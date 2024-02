Süßenborn. Bereits vor dem bisher angekündigten Schließungstermin ist in Süßenborn Schluss

Bei Real in Süßenborn gehen die Lichter eine Woche früher aus, als es bisher angekündigt worden ist. Am 23. März soll der Markt zum letzten Mal seine Pforten öffnen. Danach folgt der große Kehraus für die Übergabe an den Besitzer der Immobilie.