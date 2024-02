Weimar. Beginn der Reihe im Haus der Weimarer Republik ist am kommenden Mittwoch.

Im Rahmen des Forums für Demokratie im Haus der Weimarer Republik sollen auch in diesem Jahr in verschiedenen Veranstaltungen historische und aktuelle Fragen rund um das Thema Demokratie diskutiert werden. Dies soll auf allen Ebenen geschehen, sowohl international und bundesweit als auch regional und lokal, heißt es aus dem Haus der Weimarer Republik am Theaterplatz.