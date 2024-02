Bad Berka. Einen rauschenden Abend nur mit geladenen Gästen gönnte sich der BCV wenige Tage nach dem Aschermittwoch noch im Zeughaus.

Obwohl die offizielle Karnevalssaison mit Aschermittwoch vorüber ist, schlugen die Herzen der Narren in Bad Berka am Samstagabend noch einmal höher. Denn der Berksche Carneval-Verein (BCV) behielt vorerst den symbolischen Schlüssel für das Rathaus in seiner Hand, um die Jubiläumssaison gebührend ausklingen zu lassen. Zum 40. Geburtstag des BCV wurde das Zeughaus erneut in einen Narrensaal verwandelt, und die Stimmung war elektrisierend.