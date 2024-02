Weimar. Kunst in der Buchhandlung: Rainer Pagels zeigt seine Bilder bei Hoffmann‘s

„Aus der Nähe in die Ferne“ heißt die Ausstellung von Rainer Pagel, die aktuell in Hoffmann‘s Buchhandlung zu sehen ist. Vom 19. Februar bis zum 30. April werden gemalte Eindrücke aus der unmittelbaren Umgebung gezeigt sowie der Blick in entferntere Orte.

red