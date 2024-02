Weimar. Sandra Butscheike und Steffen Mender stellen ihre abenteuerliche Tour von Deutschland bis an das Nordkap in einem Vortrag im Mon Ami Weimar vor.

„Nordwärts – Vom Standesamt zum Nordkap“ ist eine Live-Reportage von Sandra Butscheike und Steffen Mender, die am Mittwoch, 28. Februar ab 19.30 Uhr im Mon Ami zu sehen sein wird. Startpunkt ihrer Radreise war das Standesamt in Waltershausen, wo sich das Paar nach 22 Jahren wilder Ehe getraut hat. Draußen auf dem Marktplatz warteten Freunde und Familie, um die beiden zu beglückwünschen und zu verabschieden, denn ebenda startete vier Tage später ihre Tour zum nördlichsten vom Festland aus auf dem Straßenweg erreichbaren Punkt Europas. Bildgewaltig zeigt das Paar nun in Weimar, was es unterwegs erlebt hat. Nicht mit E-Bike sondern mit reiner Muskelkraft und 60 Kilogramm Gepäck ging es 6700 Kilometer nordwärts.

red